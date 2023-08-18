Російському підсанкційному олігарху Фрідману повідомили про підозру

Крім нього, підозру отримали ще 8 осіб.

Підсанкційному російському олігарху, ексвласникові "Альфа-Банку" Михайлу Фрідману, який спільно з іншими підозрюваними вивели в офшор понад 700 млн грн, оголосили про підозру.

Про це повідомляє МВС України у Telegram.

Як зазначається, для виведення спільники коштів використовували кілька схем. Зокрема йдеться про виплату роялті за використання торгових знаків та виплату коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорами.

Загалом підозру отримали 9 осіб, а на активи загальною вартістю понад 14,4 млрд грн, накладено арешти.

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"Бенефіціарні власники групи компаній, до якої входив один із найпотужніших банків України – "Альфа-банк" – запровадили злочинні схеми з виведення коштів. Бенефіціарними власниками банку були російський олігарх та бізнесмени з міжнародного санкційного списку", - вказано у повідомленні

Нагадаємо, що 21 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що передбачає націоналізацію "Сенс Банку". Йдеться про колишній "Альфа-банк України", власниками якого є підсанкційні особи.

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