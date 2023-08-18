Российскому подсанкционному олигарху Фридману сообщили о подозрении

Кроме него, подозрение получили еще 8 человек.

Подсанкционному российскому олигарху, экс-владельцу "Альфа-Банка" Михаилу Фридману, совместно с другими подозреваемыми вывели в оффшор более 700 млн грн, объявили о подозрении.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.

Как отмечается, для вывода подельники средств использовали несколько схем. В частности, речь идет о выплате роялти за использование торговых знаков и выплате средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорами.

В общей сложности подозрение получили 9 человек, а на активы общей стоимостью более 14,4 млрд грн, наложены аресты.

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"Бенефициарные владельцы группы компаний, в которую входил один из самых мощных банков Украины – "Альфа-банк" – ввели преступные схемы по выводу средств. Бенефициарными владельцами банка были российский олигарх и бизнесмены из международного санкционного списка", — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 июля Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее национализацию "Смысл Банка". Речь идет о бывшем "Альфа-банке Украины", владельцами которого являются подсанкционные лица.

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