Буданов розповів, чи є сенс мирних переговорів з Росією

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не береться коментувати ймовірність мирних переговорів з Росією. Він наголосив, що у цьому немає сенсу, оскільки Росія - це країна-вбивця.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Кирило Буданов відповідаючи на запитання про мирні переговори з Росією зазначив, що він утримається від прямої відповіді на це.

"Я утримуюсь від прямої відповіді на поставлені вами запитання. Єдине що прокоментую, говорити з відкритими вбивцями немає сенсу, тому що все, що вони хочуть - це тебе вбити", - сказав він.

Дивіться на YouTube-каналі ТСН повне інтервʼю: ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю БУДАНОВА: на якому ми етапі війни, коли підемо на Росію та що з перемовинами

Нагадаємо, Буданов сказав, скільки часу РФ зможе тримати оборону, якщо Україна відмовиться наступати.

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