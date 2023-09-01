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Буданов розповів, чи є сенс мирних переговорів з Росією

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Буданов розповів, чи є сенс мирних переговорів з Росією

Кирило Буданов. Скриншот з відео

Мета Росії - вбивства українців, вважає Буданов.

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не береться коментувати ймовірність мирних переговорів з Росією. Він наголосив, що у цьому немає сенсу, оскільки Росія - це країна-вбивця. 

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук. 

Кирило Буданов відповідаючи на запитання про мирні переговори з Росією зазначив, що він утримається від прямої відповіді на це. 

"Я утримуюсь від прямої відповіді на поставлені вами запитання. Єдине що прокоментую, говорити з відкритими вбивцями немає сенсу, тому що все, що вони хочуть - це тебе вбити", - сказав він. 

Дивіться на YouTube-каналі ТСН повне інтервʼю: ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю БУДАНОВА: на якому ми етапі війни, коли підемо на Росію та що з перемовинами

Нагадаємо, Буданов сказав, скільки часу РФ зможе тримати оборону, якщо Україна відмовиться наступати

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Дата публікації
Перегляди
1400
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