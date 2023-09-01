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Буданов рассказал, есть ли смысл мирных переговоров с Россией

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1482
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Буданов рассказал, есть ли смысл мирных переговоров с Россией

Кирилл Буданов. Скриншот с видео

Цель России – убийства украинцев, считает Буданов.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не берется комментировать вероятность мирных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что в этом нет смысла, поскольку Россия – это страна-убийца.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о мирных переговорах с Россией, отметил, что он воздержится от прямого ответа на это.

"Я воздерживаюсь от прямого ответа на поставленные вами вопросы. Единственное, что прокомментирую, говорить с открытыми убийцами нет смысла, потому что все, что они хотят — это тебя убить", — сказал он.

Смотрите на YouTube-канале ТСН полное интервью: БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ БУДАНОВА: на каком мы этапе войны, когда пойдем на Россию и что с переговорами

Напомним, Буданов сказал, сколько времени РФ сможет держать оборону, если Украина откажется наступать.

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Дата публикации
Просмотры
1482
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