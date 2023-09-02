В Белом доме сделали заявление об успехах ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины в последние дни достигли "заметного прогресса" во время наступления против российских оккупационных войск на юге Украины. В частности, в Запорожском направлении.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Reuters.

"Мы отметили за последние 72 часа или около того заметный прогресс украинских Вооруженных сил на южной линии наступления, выходящего из района Запорожья. Они добились определенного успеха против второй линии российской обороны", — сказал Кирби.

Представитель администрации президента США также подчеркнул, что критиковать партнеров за скорость наступления "неполезно". Вместе с тем, говорит Кирби, от Украины зависит, как воспользоваться своим успехом.

"Это не означает, что они [украинцы] не осознают, что впереди их ждут тяжелые бои, когда они будут пытаться продвинуться дальше на юг, или что Россия может начать контрмеры", — отметил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что вооруженные силы Украины продолжают медленно продвигаться вперед во время контрнаступления.

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