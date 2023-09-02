У Білому домі зробили заяву про успіхи ЗСУ на півдні

ЗСУ досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони.
Збройні сили України протягом останніх дні досягли "помітного прогресу" під час наступу проти російських окупаційних військ на півдні України. Зокрема, на Запорізькому напрямку.
Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Reuters.
"Ми відзначили за останні 72 години або близько того помітний прогрес українських Збройних сил на південній лінії наступу, що виходить з району Запоріжжя. Вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони", - сказав Кірбі.
Представник адміністрації президента США також наголосив, що критикувати партнерів за швидкість наступу "некорисно". Разом з тим, каже Кірбі, саме від України залежить, як скористатися своїм успіхом.
"Це не означає, що вони [українці] не усвідомлюють, що попереду на них чекають важкі бої, коли вони намагатимуться просунутися далі на південь, або що Росія може розпочати контрзаходи", - зазначив речник Ради національної безпеки Білого дому.
Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявляли, що Збройні сили України продовжують повільно просуватися вперед під час контрнаступу.
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