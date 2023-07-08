Як випрати одяг вручну: 8 простих кроків

Ручне прання – це простий та ефективний спосіб почистити будь-який одяг. Якщо у вас недостатньо речей для завантаження пральної машини або вам потрібно випрати делікатні речі – кращого способу, ніж зробити це вручну, ще ніхто не вигадав.

Бувають випадки, коли ручного прання не уникнути. І в цьому разі дуже важливо зробити все правильно, щоб ефективно очистити речі і водночас їх не зіпсувати.

Для тих, хто не знає, як правильно й ефективно прати руками, Еxpress.co.uk опублікував послідовність із восьми дій, розроблену фахівцями з прання.

Посортуйте білизну

Експерти стверджують, що сортування білизни – один із найважливіших етапів прання. Зробіть зі своєї білизни щонайменше чотири групи і періть кожну з них окремо:

біле;

світле;

темне;

делікатне (вовна, шовк тощо).

Після того, як ви посортували одяг за кольором, ви також можете зробити те саме за типом тканини і ступенем забруднення. Це розділить кожну групу на ще кілька дрібніших.

Видаліть плями

Процес видалення плям може залежати від їх типу та давності. Для найкращих результатів плями повинні бути попередньо оброблені, особливо коли йдеться про делікатні тканини, оскільки вони не надто добре витримують чищення.

Попередньо обробіть плями, додавши ложку мийного засобу на будь-які з них. Акуратно увітріть його у тканину.

Зробіть тест на стійкість фарби

Деякі тканини втрачають свій колір під час прання. Потенційно це може бути небезпечним для іншого одягу, оскільки саме так білі речі можуть набувати дивного відтінку рожевого через випадкову червону шкарпетку.

Щоб перевірити стійкість барвника на предметі одягу, помістіть його в розчин води, змішаний із пральним порошком, та залиште на 30 хвилин. Якщо вода змінила колір, краще випрати цей предмет окремо, щоб не пошкодити інший одяг.

Виберіть мийні засоби для ручного прання

Прання одягу вручну порушує питання, який мийний засіб треба використовувати. Експерти рекомендують переконатися, що ви вибрали засіб, який повністю розчиняється, щоб на одязі не залишалося слідів після прання.

Знайдіть оптимальну температуру води

Завжди перевіряйте етикетку для догляду за тканиною, щоб дізнатися, які у неї обмеження за температурою. Проте, за словами експертів, зазвичай оптимальною для ручного прання є вода кімнатної температури.

Як випрати одяг вручну / Фото: Credits

Як ефективно прати одяг вручну

За словами фахівців, найкращий спосіб ефективно прати одяг вручну – це приготувати розчин води, змішаний із кращим типом прального порошку, занурити одяг і залишити на 30 хвилин.

Після замочування прополощіть речі в розчині, уникаючи скручувальних рухів, щоб тканина не розтягнулася.

В кінці злийте воду.

Використовуйте кондиціонер для білизни

Потім рекомендується наповнити ємність для прання прохолодною водою для полоскання і налити трохи кондиціонера для білизни.

Перемішайте одяг у розчині кілька разів, потім залиште його замочуватися.

В кінці злийте воду і повторіть процес полоскання без пом'якшувача тканини, поки вода для полоскання не стане чистою.

Сушіння білизни, випраної вручну

Фахівці з прання закликали уникати витискання або скручування, оскільки вони можуть легко пошкодити одяг. Натомість вони порадили притиснути його до краю раковини або тазика, щоб позбутися зайвої води, а потім розкласти для просушування.

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