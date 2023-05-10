Как постирать одежду вручную: 8 простых шагов

Ручная стирка одежды — это простой и эффективный способ почистить любую одежду. Если у вас недостаточно вещей для загрузки стиральной машины или вам нужно постирать деликатные вещи, лучшего способа, чем постирать вручную, пока еще никто не придумал.

Бывают случаи, когда без ручной стирки не обойтись. И в этом случае очень важно все сделать правильно, чтобы эффективно очистить вещи и при этом их не испортить.

Для тех, кто не знает, как правильно и эффективно стирать руками, Еxpress.co.uk опубликовал последовательность из восьми действий, разработанную специалистами по стирке.

Рассортируйте белье

Эксперты утверждают, что сортировка белья — один из самых важных этапов стирки. Сделайте из своего белья как минимум четыре группы и стирайте каждую из них отдельно:

белое;

светлое;

темное;

деликатное (шерсть, шелк и т. д.)

После того как вы отсортировали одежду по цвету, вы также можете отсортировать ее по типу ткани и степени загрязнения. Это разделит каждую группу на еще несколько более мелких.

Удалите пятна

Процесс удаления пятен может зависеть от типа пятна и его давности. Для наилучших результатов пятна должны быть предварительно обработаны, особенно когда речь идет о деликатных тканях, поскольку они не слишком хорошо выдерживают чистку.

Предварительно обработайте пятна, добавив ложку моющего средства на любые пятна. Аккуратно вотрите его в ткань.

Сделайте тест на стойкость краски

Некоторые ткани теряют свой цвет во время стирки. Потенциально это может быть опасно для другой одежды, поскольку именно так белые вещи могут приобретать странный оттенок розового из-за случайного красного носка.

Чтобы проверить устойчивость красителя на предмете одежды, поместите его в раствор воды, смешанный со стиральным порошком, и оставьте на 30 минут. Если вода изменила цвет, лучше постирать этот предмет одежды отдельно, чтобы не повредить другие предметы одежды.

Выберете моющее средства для ручной стирки

Стирка одежды вручную ставит вопрос о том, какое моющее средство следует использовать. Эксперты рекомендуют убедиться, что вы выбрали моющее средство, которое полностью растворяется, чтобы на одежде не оставалось следов после стирки.

Найдите оптимальную температуру воды

Всегда проверяйте этикетку по уходу за тканью, чтобы узнать, какие у нее ограничения по температуре. Но, по словам экспертов, обычно оптимальной температурой воды для ручной стирки является комнатная температура.

Как постирать одежду вручную / Фото: Credits

Как эффективно стирать одежду вручную

По словам специалистов, лучший способ эффективно стирать одежду вручную — это приготовить раствор воды, смешанный с предпочтительным типом стирального порошка, погрузить в него одежду и оставить на 30 минут.

После замачивания прополощите вещи в растворе, избегая скручивающих движений, чтобы ткань не растянулась.

Наконец, слейте воду.

Используйте кондиционер для белья

Затем рекомендуется наполнить емкость для стирки прохладной водой для полоскания и налить в нее немного кондиционера для белья.

Перемешайте одежду в растворе несколько раз, затем оставьте ее замачиваться.

Наконец, слейте воду и повторите процесс полоскания без смягчителя ткани, пока вода для полоскания не станет чистой.

Сушка белья, выстиранного вручную

Гуру прачечной призвали избегать выжимания или скручивания, поскольку они могут легко повредить одежду. Вместо этого они посоветовали прижать одежду к краю раковины или тазика, чтобы избавиться от лишней воды, а затем разложить ее для просушки.

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