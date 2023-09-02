Орхідея буде цвісти цілий рік: секретна підкормка від флористів

Ця невимовно гарна та вишукана квітка завжди радує око своїми цвітом. Та що робити, коли орхідея хворіє і не хоче квітнути? Є вирішення проблеми – досвідчені флористи поділилися секретним рецептом домашнього добрива. Ця натуральна підкормка примусить вибагливу орхідею квітнути протягом всього року.

Чим поливати орхідею, щоб цвіла?

Домашня підкормка. Для поливу потрібно взяти воду, яка вже відстоялася 24 години. Потім додаємо у відстояну воду 10 крапель соку лимона та 2 столові ложки меду. Суміш необхідно добре перемішати, щоб усі складники розчинилися у воді. Після цього можна поливати орхідею, якщо горщиків з квітами декілька, то розділіть на кожен по 8 столових ложок підкормки.

Добрива. Можна також скористатися купленими добривами, щоб підсилити ефект. Суміш на основі фосфору і калію посприяє буйному цвітінню орхідеї, ця підкормка спричинить появу бруньок. Ці добрива також гарантують утворення здорових та міцних квіток. А від підкормки на основі азоту краще взагалі відмовитися, бо азот гальмує розвиток квітконосів.

Де краще поставити орхідею, щоб цвіла?

Освітлення. Щоб квітка росла гарною та здоровою, для неї дуже важливе правильне освітлення. Щоб рослина радувала квітками, їй потрібне денне світло – це до 12 годин на добу. Ще дуже важливо старатися не рухати горщик, бо для орхідеї будь-який «переїзд» - справжня стресова ситуація. Квітка дуже тонко реагує на своє положення стосовно світла. Якщо ви збираєтеся переставити горщик із рослиною, то потрібно ставити орхідею до світла тим боком, яким вона стояла до цього.

Місце. Де краще поставити орхідею, щоб вона постійно радувала своїм квітом? Так, рослина любить денне світло протягом 12 годин, але вона не переносить прямого сонячного проміння. Ідеальним місцем для цієї вибагливої красуні будуть вікна, що виходять на захід або схід. Оскільки саме тут буде гарне освітлення взимку та комфортне для життя та розвитку рослини влітку.

Якщо у вас приватний будинок, буде добре, коли ви виноситимете влітку орхідею на двір. Але її обов’язково потрібно ставити у затінок під якесь розлоге дерево, наприклад. Рослину можна залишати на вулиці до осені, поки температура буде не меншою +10. А мешканці квартир можуть ставити свої квіти на балкон. Лише потрібно уважно слідкувати, щоб орхідея не потрапляла під промені палючого сонця.

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