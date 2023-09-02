На Полтавщині 6-річна дитина вигадала історію про своє "викрадення": яка причина

На Полтавщині дитина вигадала історію про нібито своє "викрадення", бо боялася покарання від батьків.

На Полтавщині у місті Миргород 28 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення про "зловмисника", який намагався викрасти з дитячого майданчику 6-річну дівчинку. Проте згодом з'ясувалося, що дитина збрехала, бо боялася покарання від батьків.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

Так, близько 16:00 до поліції звернувся чоловік і повідомив, що від своєї 6-річної доньки він дізнався про намагання невідомою особою викрасти дитину з дитячого майданчика. У той час старша сестра дівчинки гралася з однолітками.

За словами дитини між 12:00 та 13:00 до неї підійшов незнайомець та силою за руку поволік через двори в бік школи. Попередньо, чоловік нібито заклеїв дитині рота липкою стрічкою.

Взявши покази у батька дівчинки, поліція почала з'ясовувати обставини "злочину". Відомо, що, окрім патрульних нарядів поліції, на місце події прибули також слідчо-оперативна група та кінологи зі службовою собакою.

"У ході першочергових слідчих та оперативних заходів ми встановили, що інформація про викрадення дитини не відповідає дійсності. Під час моніторингу камер відеонагляду, що встановлені по маршруту руху ймовірного правопорушника, ми побачили, що дитина рухалася в бік школи сама, без будь-якого супроводу сторонніх осіб. А потім дівчинка, також сама, повернулася до двору, розташованого поруч із місцем її проживання", - розповів Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського райвідділу поліції.

Згодом дитина зізналася, що їй дуже хотілось піти до школи, щоб побачити свою вчительку. А історію з викраденням вигадала, бо хвилювалась, щоб батьки, які від старшої сестри дізнались про самостійне залишення нею двору, будуть її "сварити".

"Добре, що дана інформація не підтвердилась. Наразі з дитиною все гаразд. Ювенальна поліція провела відповідну роз’яснювальну роботу з родиною дівчинки", – прокоментували у поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві на кладовищі загинув чоловік – подробиці трагедії.

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