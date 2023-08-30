Пентагон зробив нову заяву про контрнаступ України

Збройні сили України продовжують повільно просуватися вперед під час контрнаступу.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, пише "Голос Америки".

"З того, що українці роблять під час контрнаступу, ми бачимо, як вони продовжують повільно просуватися. ЗСУ продовжують боротьбу протягом місяців", - наголосила вона.

За словами представниці Міноборони США, наразі немає нової інформації про передавання Україні ракет ATACMS. Втім, вона оцінила використання на фронті систем HIMARS та ракет Storm Shadow:

"Я не маю новин щодо ATACMS. Але я знаю, як українці використали HIMARS та Storm Shadow. Як неймовірно ефективно вони показали себе в бою, але в мене немає оголошень стосовно ATACMS".

Як повідомлялося, 29 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн. Зокрема, туди увійшли боєприпаси до артилерії та для HIMARS, ракети до ППО AIM-9M, протитанкові переносні комплекси Javelin тощо.

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