В российском Санкт-Петербурге вспыхнул хладокомбинат. В Сети показали видео масштабного пожара в России.

Масштабный пожар вспыхнул в российском Санкт-Петербурге в субботу, 2 сентября.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Там утверждают, что пожар вспыхнул на одном из российских хладокомбинатов. Огонь охватил 1400 квадратных метров.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. На месте инцидента работают российские спасатели. О причинах пожара в РФ умалчивают.

В Сети уже публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, что пожар достаточно масштабный – огромный стоп черного дыма виден в разных районах города.

В российском Питере разгорелся масштабный пожар: видео

Напомним, в Люберцах Московской области 1 сентября загорелся пожар в цехе по производству электроники для ракет. Это произошло после налета беспилотника на регион. В Сети показали видео.

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