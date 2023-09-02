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В России устраивают облавы на мигрантов, чтобы вручить им повестки — ISW

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В России устраивают облавы на мигрантов, чтобы вручить им повестки — ISW

Мобилизация в РФ / Фото: Getty Images

Нехватка личного состава заставляет российские власти искать новые способы, как привлечь к войне как можно больше людей.

Российские власти преследуют мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, чтобы забрать их на службу в армию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики институт отметили, что источники сообщают о задержании 21 мигранта с российским гражданством в Красноярском крае, не состоящих на учете в военкоматах. 18 из них получили повестки.

Также российские силовики проводят рейды в торговых центрах и на рынках Нижегородской области, в результате чего 50 мигрантов, недавно получивших российское гражданство, обязали явиться в военкоматы.

Напомним, ранее сообщалось, что Российские и Белорусские полигоны могут пропускать через себя максимум 100-115 тысяч человек в течение двух месяцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Роман Свитан предположил, что в России планируют мобилизовать еще до полумиллиона человек.

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Дата публикации
Просмотры
7
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