В России устраивают облавы на мигрантов, чтобы вручить им повестки — ISW

Нехватка личного состава заставляет российские власти искать новые способы, как привлечь к войне как можно больше людей.
Российские власти преследуют мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, чтобы забрать их на службу в армию.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).
Аналитики институт отметили, что источники сообщают о задержании 21 мигранта с российским гражданством в Красноярском крае, не состоящих на учете в военкоматах. 18 из них получили повестки.
Также российские силовики проводят рейды в торговых центрах и на рынках Нижегородской области, в результате чего 50 мигрантов, недавно получивших российское гражданство, обязали явиться в военкоматы.
Напомним, ранее сообщалось, что Российские и Белорусские полигоны могут пропускать через себя максимум 100-115 тысяч человек в течение двух месяцев.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Роман Свитан предположил, что в России планируют мобилизовать еще до полумиллиона человек.
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