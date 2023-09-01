"Взрыв в небе был на моих глазах": в Москве паника из-за атаки БПЛА

Жители Подмосковья сообщают, что части сбитого беспилотника упали на участок дачного дома.

Россияне заявили, что в Московской области силы ПВО сбили беспилотник в ночь на 1 сентября, направлявшийся в направлении столицы. Поэтому в аэропортах задерживаются десятки авиарейсов.

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России.

Как власти РФ комментируют налет БПЛА в Москве

По информации Собянина, силы ПВО рядом с Люберцами Московской области пресекли очередную попытку пролета беспилотника в российскую столицу. По словам мэра Москвы, пострадавших и разрушений нет.

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В то же время российское Минобороны сообщило, что утром 1 сентября силами ПВО "прекращена попытка киевского режима" совершить атаку беспилотником самолетного типа. В ведомстве также заявили, что БПЛА был уничтожен над территорией Люберецкого района.

В аэропортах задерживаются авиарейсы

В результате очередного "визита" беспилотника в Москву в тамошних аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром задерживается по меньшей мере 61 авиарейс, еще 23 – отменены.

Что говорят о беспилотнике жители Подмосковья

Российские паблики ссылаясь на жителей Люберецкого района сообщают, что части сбитого беспилотника упали на участок дачного дома.

"Проснулись от звука беспилотника, Люберецкий район. Он был сбит, взрыв в небе был на моих глазах, обломки упали у соседей", – рассказали местные жители.

Пожар в Москве

Отметим, российские Телеграм-каналы сообщают утром о сильном пожаре в Юго-Западном округе Москвы.

"Говорят, работа БПЛА. План "Ковер" продолжает действовать", – говорится в сообщении.

Пожар в Москве 1 сентября/Фото с российских пабликов

Напомним, в прошлый раз БПЛА Москву "посетили" в ночь на 31 августа. Российские власти традиционно отчитались о сбитии беспилотника. Московские аэропорты в который раз приостанавливали работу.

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