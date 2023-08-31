Москву снова "посетили" БПЛА: задерживаются десятки авиарейсов

В России традиционно утверждают, что беспилотник был сбит и обвиняют в его запуске Украину.

Россияне заявили о сбитии беспилотника в ночь на 31 августа, летящего в направлении Москвы. Аэропорты российской столицы в который раз приостанавливали работу.

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ.

Собянин заявил, что беспилотник был сбит в Московской области в 100 км от столицы.

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"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе Московской области уничтожен беспилотник, летевший в направлении Москвы. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", – говорится в заявлении мэра Москвы.

Впоследствии и Минобороны РФ заявило, что в Воскресенском районе Московской области был сбит беспилотник. В ведомстве, как всегда, обвинили в запуске дрона Украину.

Россияне также писали в Сети, что в московских аэропортах в очередной раз был объявлен план "Ковер", то есть аэродромы временно приостановили работу, не принимали и не отправляли рейсы.

На утро 31 августа известно о задержке десятков рейсов. Так, во "Внуково" было задержано 34 рейса, три отменили. В "Домодедово" было задержано 63 рейса, два отменили. В "Шереметьево" были задержаны шесть вылетов.

Напомним, в предыдущий раз в ночь на 28 августа в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" были задержаны 15 рейсов из-за, как выяснилось впоследствии, налета беспилотников.

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