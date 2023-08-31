Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будут грозы

В последний день лета, 31 августа, многие регионы Украины накроют ненастье. Объявлен I уровень опасности из-за сильных осадков.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на западе страны в части северных, южных и центральных областей ожидаются дожди, град, шквалы и грозы.

"31 августа на Правобережье грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, погода 31 августа в Украине будет контрастной. Жара до +35 градусов держится на юго-востоке страны. Между тем, в западных областях температура воздуха будет составлять +20-25°.

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