Синоптики попереджають про погіршення погоди: де будуть грози

В останній день літа, 31 серпня, багато регіонів України накриє негода. Оголошено І рівень небезпеки через сильні опади.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, на заході країни, у частині північних, південних та центральних областей очікуються дощі, град, шквали та грози.

"31 серпня на Правобережжі грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, погода 31 серпня в Україні буде контрастною. Спека до +35 градусів тримається на південному сході країни. Тим часом у західних областях температура повітря становитиме +20-25°.

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