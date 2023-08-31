У Білорусі заявили, що "солдати НАТО перетнули їхній кордон"

Білоруські прикордонники заявляють, що віськові Латвії зайшли на їхню сторону на два метри, пройшли вздовж кордону, а згодом повернулися назад.

Державна прикордонна служба Білорусі заявила, що нібито латвійські військові, які входять до блоку НАТО, "перетнули їхній кордон".

Про це інформують білоруські прикордонни, реакції з боку Латвії чи Альянсу наразі немає.

Інцидент начебто стався у середу, 30 серпня, на кордоні з Латвією у пункті пропуску Григорівщина, з латвійської сторони – Патернієки.

Прикордонна служба РБ опублікувала відео із камер відеоспостереження, на яких нібито зафіксовано момент незаконного перетину білоруського кордону двома невідомими у військовій формі. Білоруські прикордонники пожалілися, що це були латвійські військові, які зайшли на їхню сторону на два метри, пройшли вздовж кордону, а згодом повернулися назад до Латвії. Вони не встигли вжити якихось заходів.

Про факт незаконного перетину Державного кордону Республіки Білорусь у встановленому порядку поінформовано суміжну сторону.

Латвійські військові. ФОТО: скрин із відео

Як повідомляли раніше, в Білорусі загострюється конфлікт між "вагнерівцями" та МВС країни.

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