Картонные дроны успешно атаковали аэродром в Курске: появилось видео их испытаний

Эти дроны смогли незаметно залететь на территорию РФ.

Накануне военный аэродром в Курске атаковало 16 дронов, успешно прошедших российскую систему ПВО. Как оказалось, беспилотники были картонными и их не заметила оккупационная армия.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Бутусов сообщил, что аэродром в Курске атаковала контрразведка СБУ с помощью 16 картонных дронов. Они ударили по 4 самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Как оказалось, пройти российскую эшелированную систему ПВО с мощными радарами смогли картонные дроны. Их не заметила российская система ПВО.

Также журналист опубликовал видео испытаний этих беспилотников.

Напомним, ранее некоторые украинские СМИ сообщили, что аэродром в Курске атаковало 16 беспилотников. Дроны отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Впоследствии "Русский добровольческий корпус" сообщил, что они проникли на территорию РФ и совместно с СБУ участвовали в этой спецоперации.

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