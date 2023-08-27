Аэродром в Курске ночью атаковали 16 дронов: повреждены самолеты и системы ПВО — СМИ

Россияне сбили только 3 беспилотника.
В ночь на 27 августа контрразведка СБУ 16 дронами-камикадзе атаковала российский военный аэродром в Курске. Целью ударов было уничтожение самолетов и систем ПВО.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в СБУ.
Целью ударов по Курску был точно не жилой дом, как заявляют власти страны-агрессора. Дроны атаковали военный аэродром.
"16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два "Панциря", — говорится в сообщении.
Источники издания утверждают, что почти все беспилотники долетели до цели. По предварительным данным, оккупанты сбили только 3 БпЛА.
"Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, "хлопок" получился впечатляющим. Точные последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время", — добавили источники в СБУ.
Напомним, в ночь на 27 августа 2023 года в российском Курске раздались взрывы.
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