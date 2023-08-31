Оккупантам нечего есть: Маляр рассказала о проблеме в армии РФ

На временно оккупированной территории Украины продолжает ухудшаться логистическое обеспечение личного состава российских оккупационных войск, о чем свидетельствует ограничение в продовольственном обеспечении отдельных воинских частей.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Так, отметила она, российские оккупационные администрации Сватовского района Луганской области доказали, что с сентября 2023 года будет прекращено продовольственное обеспечение личного состава подразделений, дислоцированных на территории этого района.

Применение ограничений в продовольственном обеспечении для наказания личного состава явилось одной из характерных особенностей проведения так называемой специальной военной операции Вооруженных сил РФ в Украине, отметила Маляр.

Глубокая яма за отказ воевать

В конце августа этого года вблизи населенного пункта Покровское Запорожской области российской полицией в так называемом "зиндане" (выкопанной глубокой яме) за отказ участвовать в боевых действиях содержится более 50 российских военнослужащих, которых кормят скудной пайкой продуктов питания только один раз в сутки.

Характерно, отметила Маляр, что на всей временно оккупированной украинской территории противник использует подобные "зинданы" для наказания местных жителей, задержанных за нарушение комендантского режима или под каким-либо другим надуманным предлогом.

Мобилизированные трудовые мигранты

В то же время в Донецк массово прибывают мобилизованные на территории России лица, большинство из которых — трудовые мигранты из бывших советских республик, которые в свое время выехали на заработки и получили российские паспорта.

По словам указанных лиц, их фактически насильно под конвоем доставили на территорию Украины. В настоящее время их содержат под стражей в домах, владельцы которых депортированы в Россию.

Запас сухих пайков, полученных мобилизованными, практически закончился, иного продовольственного обеспечения до прибытия в боевые подразделения для них не предусмотрено, резюмировала Маляр.

Напомним, ранее ТСН.ua собрали все самые яркие успехи украинских воинов на фронте, в частности, высадку десанта в Крыму и на левобережье Херсонщины. Детали о контрнаступлении 2023 года читайте в статье.

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