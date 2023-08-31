В Мариуполе партизаны подожгли базу окупантов — Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе партизаны обнаружили и подожгли базу оккупантов. Уничтожены Газель, две "Нивы и "Буханка".

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал фото последствий.

"Обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства оккупанта — Газель, две "Нивы" и "буханка", путем контролируемого поджога территории базирования окупантов. Мариуполь продолжает выжигать русскую, приближая победу! Несокрушимый город Непокоренных!", — написал он.

Как сообщали в городском совете Маруиполя, в городе постоянно проходят перестрелки и "бандитские разборки", как в 90-е.

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