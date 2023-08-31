У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани виявили та підпалили базу окупанів. Знищено Газель, дві "Ниви та "Буханка".

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував фото наслідків.

"Знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби окупанта - Газель, дві “Ніви” та “буханка”, шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів. Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу! Незламне місто Нескорених!", - написав він.

Як повідомляли у міській раді Маруіполя, у місті постійно відбуваються перестрілки та "бандитські розбірки", як у 90-ті.

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