Окупантам нічого їсти: Маляр розповіла про проблему в армії РФ

На тимчасово окупованій території України продовжує погіршуватись логістичне забезпечення особового складу російських окупаційних військ, про що свідчить запровадження обмежень у продовольчому забезпеченні окремих військових частин.

Про це в Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Так, зазначила вона, до російських окупаційних адміністрацій Сватівського району Луганської області доведено, що з вересня 2023 року буде припинено продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на території цього району.

Застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних особливостей проведення так званої спеціальної військової операції Збройних сил РФ в Україні, зауважила Маляр.

Глибока яма за відмову воювати

Наприкінці серпня цього року поблизу населеного пункту Покровське Запорізької області російською поліцією у так званому “зиндані” (викопаній глибокій ямі) за відмову брати участь у бойових діях утримується більше 50 російських військовослужбовців, яких годують мізерною пайкою харчів тільки один раз на добу.

Характерно, зазначила Маляр, що на всій тимчасово окупованій українській території противник використовує подібні “зиндани” для покарання місцевих мешканців, затриманих за порушення комендантського режиму або під будь-яким іншим надуманим приводом.

Мобілізовані трудові мігранти

Водночас до міста Донецьк масово прибувають мобілізовані на території Росії особи, більшість з яких — трудові мігранти з колишніх радянських республік, які свого часу виїхали на заробітки та отримали російські паспорти.

Зі слів зазначених осіб, їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортовано до Росії .

Запас сухих пайків, отриманих мобілізованими, практично закінчився, іншого продовольчого забезпечення до прибуття до бойових підрозділів для них не передбачено, резюмувала Маляр.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрали усі найяскравіші успіхи українських воїнів на фронті, зокрема висадку десанту в Криму і на лівобережжі Херсонщини. Деталі про контрнаступ 2023 читайте у статті.

Читайте також: