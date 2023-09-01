"Вибух у небі був на моїх очах": у Москві паніка через атаку БПЛА

Жителі Підмосков'я повідомляють, що частини збитого безпілотника впали на ділянку дачного будинку.

Росіяни заявили, що в Московській області сили ППО збили безпілотник у ніч проти 1 вересня, який прямував у напрямку столиці. Через це в аеропортах затримуються десятки авіарейсів.

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та Міноборони Росії.

Як влада РФ коментує наліт БПЛА у Москві

За інформацією Собяніна, сили ППО поруч із Люберцями Московської області припинили чергову спробу прольоту безпілотника до російської столиці. За словами мера Москви, постраждалих і руйнувань немає.

Водночас російське Міноборони повідомило, що вранці 1 вересня силами ППО "припинено спробу київського режиму" здійснити атаку безпілотником літакового типу. У відомстві теж заявили, що БПЛА було знищено над територією Люберецького району.

В аеропортах затримуються авіарейси

Внаслідок чергового "візиту" безпілотника до Москви у тамтешніх аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво" вранці затримується щонайменше 61 авіарейс, ще 23 – скасовано.

Що кажуть про безпілотник жителі Підмосков'я

Російські пабліки із посиланням на жителів Люберецького району повідомляють, що частини збитого безпілотника впали на ділянку дачного будинку.

"Прокинулися від звуку безпілотника, Люберецький район. Його було збито, вибух у небі був на моїх очах, уламки впали у сусідів", – розповіли місцеві жителі.

Пожежа в Москві

Зауважимо, російські Телеграм-канали повідомляють уранці про сильну пожежу в Південно-Західному окрузі Москви.

"Кажуть, робота БПЛА. План "Ковер" продовжує діяти", – вказано в повідомленні.

Пожежа у Москві 1 вересня / Фото з російських пабліків

Нагадаємо, попереднього разу БПЛА до Москви "завітали" в ніч проти 31 серпня. Російська влада традиційно відзвітувала про збиття безпілотника. Москви. Московській аеропорти вкотре призупиняли роботу.

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