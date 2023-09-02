Генерал объяснил, что будет означать для Путина уничтожение Крымского моста

Уничтожение Крымского моста не означает возвращение полуострова Украине. Это лишь перережет одну из основных артерий снабжения окупантов, которая для Путина сакральна.

Россияне сейчас прилагают все усилия, чтобы уберечь Крымский мост от разрушения. Однако уничтожение самого незаконно построенного моста еще не будет означать возвращение полуострова к Украине.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, Крымский мост следует рассматривать в контексте разрушения логистического пути врага. Такими же важными артериями оккупантов есть и Чонгарский мост и паромная переправа в Керчи.

"Не надо путать уничтожение моста с отвоеванием полуострова Крым. Керченский мост важен как средство. Есть и другие мосты, по которым нам надо бить – Чонгарский, паромная переправа в Керчи и т.д. Поэтому Керченский мост следует рассматривать в контексте разрушения логистического пути врага", – сказал Романенко.

По его словам, незаконный мост действительно является важным сакральным объектом для российского диктатора Владимира Путина.

"Но соглашусь с тем, что Керченский, или, как его назвали в России, Крымский мост является сакральным объектом для Путина. Так же, как они говорят, "русскоязычный" Харьков посмел сопротивляться, хотя должен был сдать несколько десятков километров до границы и отправиться в "русский мир" со всеми вытекающими последствиями. Это известные путинские взгляды с учетом фальсифицированной истории" — подчеркнул генерал.

Напомним, в ночь на 2 сентября в РФ заявили о якобы атаке беспилотника на Крымский мост. В МО РФ утверждают, что морской дрон якобы был заранее обнаружен и уничтожен в Черном море. Впоследствии в России пожаловались, что мост атаковали за ночь якобы трижды.

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