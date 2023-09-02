Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В РФ заявили о якобы атаке беспилотника на Крымский мост

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В РФ заявили о якобы атаке беспилотника на Крымский мост

Крымский мост / Фото: Радио Свобода

Движение по мосту перекрыто.

В Минобороны России заявили о якобы атаке морского дрона на мост через Керченский пролив.

Об этом идет речь в сообщении российских средств массовой пропаганды.

Российское МО заявило, что атака на мост произошла примерно в 23:15. В МО РФ утверждают, что морской дрон якобы был заранее обнаружен и уничтожен в Черном море.

"Около 23.15 предпринята попытка удара по Крымскому мосту полупогруженным безэкипажным катером. Морской беспилотник вовремя обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка Британии рассказала, как РФ пытается оградить Крымский мост от новых вероятных атак.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ намекнули россиянам на уничтожение всего Черноморского флота у Керченского моста.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
78
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация