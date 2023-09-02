У РФ заявили про нібито атаку безпілотника на Кримський міст

У Міноборони Росії заявили про нібито атаку морського дрона на мість через Керченську протоку.

Про це йдеться у повідомленні російських засобів масової пропаганди.

Російське МО заявило, що атака на міст відбулась приблизно о 23:15. У МО РФ стверджують, що морський дрон нібито був завчасно виявлений та знищений у Чорному морі.

"Близько 23.15 зроблено спробу удару по Кримському мосту напівзануреним безекіпажним катером. Морський безпілотник вчасно виявлено та знищено в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка Британії розповіла, як РФ намагається захистити Кримський міст від нових ймовірних атак.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ натякнули росіянам на знищення всього Чорноморського флоту біля Керченського мосту.

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