У Криму лунають вибухи - Керченський міст перекрито (фото)

Окупаційна "влада" заспокоює жителів півострова і каже про військові навчання Чорноморського флоту.

У середу, 9 серпня, на півночі Криму лунають вибухи у Джанкойському районі.

Про це пишуть російські та кримьскі телеграм-канали.

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За їхніми даними, рух Керчинським мостом знову перекрили. Там утворилися величезні затори. Про це свідчать відео, опубілковані у Мережі.

За словами місцевих, після вибухів вони помітили у небі російські вертольоти.

Пізніше у пабліках з'явилася інформація про вибухи у районі Севастопольської бухти. Як видно із фото, у небо здіймається сильний дим. Окупаційна "влада" заспокоює жителів півострова і каже про військові навчання.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв пояснив, що дим у районі Севастопольської бухти пов'язаний із тренуваннями розрахунків радіаційного, хімічного та біологічного захисту Чорноморського флоту.

Вибух у районі Севастопольської бухти 9 серпня. ФОТО: кримські пабліки

Вибух у районі Севастопольської бухти 9 серпня. ФОТО: кримські пабліки

Вибух у районі Севастопольської бухти 9 серпня. ФОТО: кримські пабліки

"Якщо бачите дим у районі Севастопольської бухти, то не переживайте. Це флот проводить тренування розрахунків РХБЗ. У місті все спокійно", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляли раніше, 8 серпня Зеленський провів нараду щодо звільнення окупованого Криму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи на мостах, що ведуть до Криму

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