Цены изменятся: какие продукты подорожают осенью

Эксперты прогнозируют, что осенью в Украине поднимутся цены на продукты. На подорожание повлияют спрос, экспорт, а также возросшая стоимость горючего и электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук.

В частности, эксперт прогнозирует рост цен на овощи в пределах 5-10%. Пока же, например, борщовый набор обойдется в 60-65 грн. В некоторых категориях стоимость по сравнению с прошлым сезоном уменьшилась на 35%. Причина удешевления овощей – сезонный фактор и хороший урожай, говорят эксперты. Впрочем, свинина наоборот выросла в цене – в среднем на 20 грн.

"Многие товаропроизводители из разных регионов Украины начали переориентировать свое производство — частично выделять земельные наделы под выращивание овощей, потому что поняли, что спрос будет. Как следствие, в этом сезоне достаточно хороший результат", отмечает Денис Марчук.

По словам экспертов, продовольственная инфляция на сегодня составляет около 13% — это почти вполовину меньше, чем в прошлом.

"Инфляция продовольственная с 28% зимой опустилась до 13% в августе, то есть у нас идет процесс замедления инфляции. На сегодняшний день цены растут медленнее, чем это происходило в 2022 году. Это был год большого стресса для экономики", — говорит экономический эксперт Олег Пендзин. .

Эксперты прогнозируют, что осенью немного подорожают глаза и фрукты, а также яйца. На более высокую стоимость молока повлияет потребность в хранении сырья и готовых продуктов из-за вероятной нестабильности энергосистемы. На 5-15% прибавит в цене мясо. К новому урожаю, к ноябрю, на 2-3% вырастет цена на сахар.

Как сообщалось, в Украине повысят цены на алкоголь. Соответствующий проект готовит Минэкономики, которое позволит производителям увеличить прибыль и выиграть конкуренцию у контрафактных товаров.

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