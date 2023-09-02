Ціни зміняться: які продукти здорожчають восени

Ріст ціни на овочі буде в межах 5-10%.

Експерти прогнозують, що восени в Україні зростуть ціни на продукти. На здорожчання вплинуть попит, експорт, а також збільшена вартість пального та електроенергії.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

Зокрема, експерт прогнозує ріст ціни на овочі в межах 5-10%. Наразі ж, приміром, борщовий набір обійдеться на 60-65 грн. У деяких категоріях вартість порівняно з минулим сезон зменшилася на 35%. Причина здешевлення овочів - сезонний фактор і хороший врожай, кажуть експерти. Втім, свинина навпаки зросла у ціні - у середньому на 20 грн.

"Багато хто з товаровиробників з різних регіонів України почали переорієнтовувати своє виробництво - частково виділяти земельні наділи під вирощування овочів, бо зрозуміли, що попит буде. Як наслідок, цього сезону є досить хороший результат", наголошує Денис Марчук.

За словами експертів, продовольча інфляція на сьогодні складає близько 13 % - це маже вполовину менше, ніж торік.

"Інфляція продовольча з 28% зимою опустилася до 13% в серпні, тобто в нас іде процес сповільнення інфляції. На сьогодні ціни ростуть повільніше, ніж це відбувалось у 2022 році. Це був рік великого стресу для економіки", - каже економічний експерт Олег Пендзин.

Експерти прогнозують, що восени трохи здорожчають овочі та фрукти, а також яйця. На вищу вартість молока вплине потреба в зберіганні сировини та готових продуктів через ймовірну нестабільність енергосистеми. На 5-15% додасть у вартості м'ясо. До нового врожаю, до листопада, на 2-3% зросте ціна на цукор.

Як повідомлялося, в Україні підвищать ціни на алкоголь. Відповідний проєкт готує Мінекономіки, який дозволить виробникам збільшити прибуток та виграти конкуренцію у контрафактних товарів.

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