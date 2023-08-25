В Україні стався черговий обвал цін на огірки

Наразі ціни на огірки в Україні вже опустилися в середньому на 31% нижче торішнього рівня в аналогічний період.

Українські тепличні комбінати знижують ціни на огірки, попри міжсезонне скорочення поставок.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу, на сьогодні дана продукція вже надходить у продаж практично удвічі дешевше, ніж тижнем раніше. Водночас самі виробники не виключають того, що, якщо ситуація найближчими днями не зміниться, вони будуть змушені й далі знижувати відпускні ціни в цьому сегменті.

Попри те, що багато тепличних комбінатів вже завершили реалізацію огірків першого обороту і відновлять роботу тільки на початку вересня, ціни на тепличну продукцію інтенсивно знижуються, оскільки на ринок у достатній кількості надходить плівковий огірок та продукція з відкритого ґрунту, ціни на яку є значно нижчими, ніж на огірок зі стаціонарних тепличних комбінатів.

Так, сьогодні тепличний огірок надходить у продаж по 8-21 грн/кг ($0,22-0,57/кг), хоча ще наприкінці минулого робочого тижня ціни на цю продукцію стартували від 20 грн/кг ($0,55/кг). Водночас ціни на плівковий огірок і продукцію з відкритого ґрунту стартують від 7 грн/кг ($0,19/кг). При цьому важливо враховувати, що пропозиція такої продукції стрімко зростає, що в умовах невисоких темпів збуту чинить істотний тиск на ринок.

Зазначимо, що наразі ціни на огірки в Україні вже опустилися в середньому на 31% нижче торішнього рівня в аналогічний період. Водночас більшість операторів ринку прогнозують подальше здешевлення в даному сегменті вже на початку вересня, коли більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок з другим обігом огірків.

Нагадаємо, в Україні знову здешевшала морква.

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