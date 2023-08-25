В Украине произошел очередной обвал цен на огурцы

В настоящее время цены на огурцы в Украине уже опустились в среднем на 31% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период.

Украинские тепличные комбинаты снижают цены на огурцы, несмотря на межсезонное сокращение поставок.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга, на сегодняшний день данная продукция уже поступает в продажу практически вдвое дешевле, чем неделей ранее. В то же время сами производители не исключают того, что если ситуация в ближайшие дни не изменится, они будут вынуждены и дальше снижать отпускные цены в этом сегменте.

Несмотря на то, что многие тепличные комбинаты уже завершили реализацию огурцов первого оборота и возобновят работу только в начале сентября, цены на тепличную продукцию интенсивно снижаются, поскольку на рынок в достаточном количестве поступает пленочный огурец и продукция из открытого грунта, цены на которую значительно ниже, нож на огурец из стационарных тепличных комбинатов.

Сегодня тепличный огурец поступает в продажу по 8-21 грн/кг ($0,22-0,57/кг), хотя еще в конце прошлой рабочей недели цены на эту продукцию стартовали от 20 грн/кг ($0,55/кг). В то же время, цены на пленочный огурец и продукцию с открытого грунта стартуют от 7 грн/кг ($0,19/кг). При этом важно учитывать, что предложение такой продукции стремительно растет, что в условиях невысоких темпов сбыта оказывает существенное давление на рынок.

Отметим, что в настоящее время цены на огурцы в Украине уже опустились в среднем на 31% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период. В то же время, большинство операторов рынка прогнозируют дальнейшее удешевление в данном сегменте уже в начале сентября, когда большинство украинских тепличных комбинатов выйдут на рынок со вторым оборотом огурцов.

Напомним, в Украине снова подешевела морковь.

Читайте также: