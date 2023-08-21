Сладкая вода для огурцов: почему стоит поливать ею кустики

Что дает сладкая вода для огурцов

Огурцы – это культурные растения, которые нуждаются в определенных питательных веществах, чтобы расти и развиваться. На их рост очень сильно влияет глюкоза – это простой сахар, являющийся источником энергии для многих биологических процессов. Глюкоза участвует в дыхании клеток, фотосинтезе, образовании аминокислот и других важных метаболических реакций.

Когда мы поливаем огурцы, они получают дополнительный источник глюкозы. Благодаря такой подкормке можно стимулировать активность клеток и улучшить поглощение питательных веществ, способствовать общему росту и развитию растения.

Вода с сахаром не только помогает расти огурцам, но также влияет на вкус и качество самих плодов. Благодаря глюкозе можно значительно уменьшить горечь в огурцах, особенно когда она вызвана присутствием некоторых веществ, в частности кукурбитацин. Сахар принимает участие в нейтрализации и снижении активности горьких соединений, поэтому вкус огурцов значительно улучшается.

Как подготовить сладкую воду для поливки огурцов

Чем можно подкормить огурцы, чтобы был большой урожай? / Фото: pixabay.com

Чтобы достичь наилучших результатов во время поливки огурцов водой с сахаром, следует следовать инструкциям:

Возьмите один литр воды и поставьте на плиту, вскипятите. Когда вода начнет кипеть, добавьте три столовых ложки сахара – именно столько обеспечит достаточное количество глюкозы для развития. Тщательно размешайте, чтобы сахар растворился. Дайте раствору прокипеть несколько минут. Подождите, чтобы он охладел до комнатной температуры.

После этого раствор уже можно использовать для поливки огурцов. Поливать лучше утром или вечером, когда солнце уже не столь активно, чтобы на листьях не появились ожоги. Подкормку следует проводить в течение 10 дней, поливая почву вокруг кустов достаточно обильно, но избегать чрезмерной поливки, чтобы земля не переувлажнилась.

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