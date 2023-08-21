Солодка вода для огірків: чому варто поливати нею кущики

Городники постійно шукають способи, які допоможуть підвищити урожайність культур. Досить цікавим лайфгаком вважається використання води з цукром. Навіщо огірки поливають солодкою водою?

Що дає солодка вода для огірків

Огірки — це культурні рослини, які потребують певних поживних речовин, щоб рости й розвиватися. На їх зростання дуже сильно впливає глюкоза — простий цукор, який є джерелом енергії для багатьох біологічних процесів. Глюкоза бере участь у диханні клітин, фотосинтезі, утворенні амінокислот та інших важливих метаболічних реакціях.

Коли ми поливаємо огірки, вони отримують додаткове джерело глюкози. Завдяки такому підживленню можна стимулювати активність клітин і покращити поглинання поживних речовин, сприяти загальному зростанню і розвитку рослини.

Вода з цукром не лише допомагає рости огіркам, але також впливає на смак та якість самих плодів. Завдяки глюкозі можна значно зменшити гіркоту в огірках, особливо коли вона викликана присутністю деяких речовин, зокрема кукурбітацину. Цукор бере участь у нейтралізації та зниженні активності гірких сполук, тому смак огірків значно покращується.

Як підготувати солодку воду для поливання огірків

Чим можна підживити огірки, щоб був великий урожай? / Фото: pixabay.com

Щоб досягти найкращих результатів під час поливання огірків водою з цукром, варто дотримуватися інструкції:

Візьміть один літр води і поставте на плиту, закип'ятіть. Коли вода почне кипіти, додайте три столові ложки цукру — саме така кількість забезпечить достатню кількість глюкози для розвитку. Ретельно розмішайте, щоб цукор розчинився. Дайте розчину прокипіти кілька хвилин. Зачекайте, щоб він охолов до кімнатної температури.

Після цього розчин уже можна використовувати для поливання огірків. Поливати краще вранці або ввечері, коли сонце вже не настільки активне, щоб на листі не з'явилися опіки. Підживлення варто проводити протягом 10 днів, поливаючи ґрунт навколо кущів досить рясно, але уникати надмірного поливання, щоб земля не перезволожилася.

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