"У нас будуть ще болісні втрати": Резніков висловився про тривалу війну 

Резніков наголошує, що перемога - це не лише про деокупацію території.

Міністр оборони Олексій Резніков висловив думку про те, що бойові дії можуть тривати довго і з болісними втратами для української сторони. Втім, перемога обов'язково буде за Україною.

Таку заяву він зробив під час виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі, пише NV.

"У нас сильний підступний ворог. Війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон. У нас будуть ще болісні втрати. Щоб здолати росіян і не перекладати цю проблему на наступні покоління, ми повинні усвідомити, що головне для перемоги - це здобути зброю", - наголосив міністр.

Резніков наголошує, що перемога - це не лише про деокупацію території. Важливо зробити все можливе, аби окупанти ніколи навіть не замислювалися повернутися. Втім, це складне завдання.

"Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо. Проте українці вже довели, що у них інше уявлення про можливе й неможливе, тому ми обов’язково переможемо", - наголошує очільник Міноборони.

Якщо торік, аби вистояти, Україні потрібна була зброя, то зараз, зауважує Резніков, ключем до української перемоги є "те, що відчувають люди" - єдність і готовність битися. За словами міністра, найбільшою небезпекою є те, що суспільство може віддалятися від військових.

"За деякий час у кожного серед близьких будуть ветерани, тому підтримка ветеранів і родичів має велике значення. Головне, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і відчував дві речі: цей воїн уже пройшов те, що завтра проходитиму я, я буду на його місці й те, що він чи вона виграли для мене час", - наголосив Резніков.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловився про закінчення війни. Зокрема, він наголошує, що війна закінчиться звільненням українських земель.

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