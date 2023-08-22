Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.
Якщо ви не готові відпускати літо і хочете ще трохи поносити яскравий манікюр, ця добірка вам знадобиться. Тут ви знайдете кілька веселих дизайнів, які зроблять ваші ваші образи цікавішими.
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