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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
792
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Getty Images

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Якщо ви не готові відпускати літо і хочете ще трохи поносити яскравий манікюр, ця добірка вам знадобиться. Тут ви знайдете кілька веселих дизайнів, які зроблять ваші ваші образи цікавішими.

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Дата публікації
Перегляди
792
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