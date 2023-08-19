Путін наважиться на важливий крок лише ближче до кінця війни — експерт

У Кремлі вважають, що наразі Росії не вигідно проводити обмін усіх полонених.

Росія може погодитися на обмін полонених за принципом "всіх на всіх" лише тоді, коли президент держави-агресорки Володимир Путін зрозуміє, що остаточно програв у війні.

Таку думку висловив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко в інтерв'ю УНІАН.

Він наголосив, що на такий важливий крок у Кремлі погодяться ближче до звершення війни.

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"Наразі їм здійснювати такий обмін не вигідно. Адже вони втратять цей гібридний інструмент, за допомогою якого можуть впливати на певні моменти в країнах Заходу і в Україні", - вважає експерт.

Анонси таких можливих обмінів, на його думку, є лише елементом зовнішньої політики РФ для “гібридного впливу на українське суспільство та керівництво західних країн".

Нагадаємо, раніше очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу несподівано назвав пріоритетним завданням війни в Україні визволення російських військовополонених.

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