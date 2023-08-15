Шойгу назвав пріоритетне завдання РФ на війні в Україні

Шойгу змінив свою думку щодо одного з головних завдань РФ в Україні.

Керівник Міноборони РФ Сергій Шойгу назвав пріоритетним завданням війни в Україні визволення російських військовополонених.

Про це пише BBC News Русская служба.

"Робота з визволення бійців буде складною і делікатною, оскільки українська сторона погано йде на переговори в цьому питанні", - заявив Шойгу.

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський пропонував змінити обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", пояснивши, що йдеться не лише про військовополонених, а й про мирних жителів України, які вивезли на територію Росії.

"Росія та Україна періодично проводять обміни військовополоненими, востаннє про такий обмін повідомлялося 7 серпня — тоді повернулися додому 22 українські військовослужбовці, російська сторона кількість повернених з полону солдатів не називала", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня, Україна повернула з полону РФ ще 22 військових. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу.

Читайте також: