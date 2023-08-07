Із російського полону додому повернулося ще 22 захисники України (фото)

У понеділок, 7 серпня, Україна повернула додому із російського полону ще 22 українських воїна.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який опублікував фотографії з обміну.

Також читайте В окупованій Феодосії чути стрілянину в порту: що відбувається

"Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", - сказано у його повідомленні.

Найстаршому українському військовому виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

"Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків", - наголосив він.

Обмін полоненими Україна та Росія сьогодні 7 серпня / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Обмін полоненими Україна та Росія сьогодні 7 серпня / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Обмін полоненими Україна та Росія сьогодні 7 серпня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими Україна та Росія сьогодні 7 серпня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими Україна та Росія сьогодні 7 серпня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими Україна та Росія сьогодні 7 серпня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, 8 липня додому повернулися командири оборони "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині. Це - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Знімальній групі ТСН вдалося побачити, як готують новий склад бригади спеціального призначення "Азов". Серед тих, хто тренується до активної війни, наприклад, дівчина-медичка, в якої наречений потрапив у полон у Маріуполі, і їй доводиться воювати за двох.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Як нам було у Туреччині?!" Захисник "Азовсталі" КАЛИНА вразив усіх!

Читайте також: