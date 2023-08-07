У Польщі пошкоджено нафтопровід "Дружба": які наслідки

Нафтопровід є найбільшим у світі, а також основним маршрутом, яким сира нафта постачається до Німеччини.

У Польщі було пошкоджено одну з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба", тож внаслідок витоку цю нитку довелося відключити.

Про це повідомив польський трубопровідний оператор PERN.

Так, через витік нафти на ділянці в Польщі була відключена одна з двох ниток нафтопроводу "Дружба" в напрямку Німеччини. Друга гілка нафтопроводу функціонує без змін.

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"Служби PERN досягли пошкодженої ділянки однієї з ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба" в гміні Ходеч. Це магістраль, яка транспортує сиру нафту морських постачань на Захід. Зараз ведуться ремонтні роботи на нафтопроводі", – йдеться у заяві PERN.

Там додали, що відновити прокачування нафта планують до ранку 8 серпня.

Зауважимо, нафтопровід "Дружба" завдовжки у 5200 км – найбільший у світі. Він прокладений від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: Північну (Білорусь, Польща та Німеччина) і Південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

Нагадаємо, у серпні 2022 року Росія заявила, що Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом "Дружба" через санкції ЄС, які зробили неможливою оплату за транзит.

У листопаді російська компанія "Транснефть" вдруге заявила, що Україна призупинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини. Однак за декілька днів в Угорщині повідомили, що знову почали отримувати нафту.

У березні у Белгородській та Брянській областях заявляли про атаку безпілотниками по нафтоперекачувальних станціях трубопроводу "Дружба".

Згодом, у травні, в РФ заявили про атаку БПЛА по нафтопереробній станції у Тверській області, яка обслуговує нафтопровід "Дружба".

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