В Польше поврежден нефтепровод "Дружба": какие последствия

Нефтепровод является крупнейшим в мире, а также основным маршрутом, по которому сырая нефть поставляется в Германию.

В Польше была повреждена одна из нитей западного участка нефтепровода "Дружба", поэтому в результате утечки эту нить пришлось отключить.

Об этом сообщил польский трубопроводный оператор PERN.

Так, из-за утечки нефти на участке в Польше была отключена одна из двух нитей нефтепровода "Дружба" в направлении Германии. Вторая ветвь нефтепровода работает без изменений.

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"Службы PERN достигли поврежденного участка одного из нитей западного участка трубопровода "Дружба" в гмине Ходеч. Это магистраль, которая транспортирует сырую нефть морских поставок на Запад. Сейчас ведутся ремонтные работы на нефтепроводе", – говорится в заявлении PERN.

Там добавили, что возобновить прокачку нефти планируют до утра 8 августа.

Отметим, нефтепровод "Дружба" протяженностью в 5200 км – самый большой в мире. Он проложен от России до Беларуси, где разветвляется на две линии: Северную (Беларусь, Польша и Германия) и Южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

Напомним, в августе 2022 года Россия заявила, что Украина остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за санкций ЕС, которые сделали невозможной оплату за транзит.

В ноябре российская компания "Транснефть" во второй заявила, что Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии. Однако через несколько дней в Венгрии сообщили, что снова начали получать нефть.

В марте в Белгородской и Брянской областях заявляли об атаке беспилотниками по нефтеперекачивающим станциям трубопровода "Дружба".

Позже, в мае, в РФ заявили об атаке БПЛА по нефтеперерабатывающей станции в Тверской области, обслуживающей нефтепровод "Дружба".

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