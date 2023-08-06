В Подмосковье случился мощный пожар на предприятии — видео

На территории России в последнее время фиксируется большое количество пожаров.

В Московской области РФ в воскресенье, 6 августа, случился масштабный пожар – огонь охватил местную фабрику.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожар возник на фабрике "Леко" в Дмитровском районе, занимающейся производством спортивных товаров. На опубликованных кадрах видно, как столб черного дыма поднимается в воздух на десятки метров.

По информации СМП, пожар охватил 500 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет.

Под Москвой вспыхнул мощный пожар

Напомним, 6 августа беспилотник якобы пытался атаковать Московскую область.

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