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У Підмосков’ї спалахнула потужна пожежа на підприємстві – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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949
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У Підмосков’ї спалахнула потужна пожежа на підприємстві – відео

Під Москвою спалахнула потужна пожежа на підприємстві / Фото: скриншот

На території Росії останнім часом фіксують велику кількість пожеж.

У Московській області РФ у неділю, 6 серпня, спалахнула масштабна пожежа – вогонь охопив місцеву фабрику.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.   

Пожежа виникла на фабриці "Леко" у Дмитрівському районі, яка займається виробництвом спортивних товарів. На опублікованих кадрах видно, як стовп чорного диму піднімається у повітря на десятки метрів.

За інформацією ЗМП, пожежа охопила 500 квадратних метрів. Попередньо постраждалих немає.

Під Москвою спалахнула потужна пожежа 

Під Москвою спалахнула потужна пожежа 

Нагадаємо, 6 серпня безпілотник нібито намагався атакувати Московську область.

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Дата публікації
Перегляди
949
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