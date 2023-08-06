У МВС пояснили, що робити, якщо термін дії ID-карти завершився

Термін дії ID-карти, яка закінчується в період воєнного стану, буде чинним до закінчення війни.

Про це повідомляє МВС України.

У МВС зазначають, що якщо термін дії ID-карти закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після - такі документи все ще матимуть свою силу.

"Те саме стосується і паспорта-книжечки, якщо строк вклеювання фото у 25 та 45 років настав у період воєнного стану. Окрім того, документи матимуть чинність під час дії воєнного стану та ще 30 днів після оприлюднення указу про його скасування", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, українці не повинні обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку. Отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Додамо, на виплати від міжнародних організацій мають право внутрішньо переміщені особи, інформація про яких знаходиться в єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб та особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

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