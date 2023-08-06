"РФ хоче вбивати, не підкорятися законам": Подоляк - про масовану атака РФ по Україні:

В Офіс президента відреагували на масовану нічну атаку Росії та закликали світ нарешті ухвалити одностайне рішення щодо "справедливого закінчення війни".

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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"Майже 70 ракет різного типу та дронів протягом однієї ночі. По всій території України... Така безумовна відповідь РФ на будь-які реалістичні мирні саміти (не тільки в Саудівській Аравії), на будь-які спроби світу розпочати міжнародне право, на будь-які дискусії в розширеному складі з країнами Глобального Півдня. Рф хоче вбивати, не підкорятися законам, домінувати. Час це розуміє", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня Росія знову атакувала Україну ракетами та дронами. За даними Повітряних сил, основним напрямком була Хмельниччина. Речник відомтсва Юрій Ігнат розповів, що ціллю був аеродром Старокостянтинова. Під час його ліквідації загинув рятувальник, у нього залишилася дружина та двоє дітей.

Також у РФ заявили, що завдали удару по авіабазі в Дубні Рівненської області. Україна не спростовує, і не підтверджує. Місцева влада повідмоляє, що після тривоги є пошкоджені житлові будинки.

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