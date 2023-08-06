В МВД объяснили, что делать, если срок действия ID-карты истек

Срок действия ID-карты, которая истекает в период военного положения, будет действовать до окончания войны.

Об этом сообщает МВД Украины.

В МВД отмечают, что если срок действия ID-карты истек за 30 дней до 24 февраля 2022 и после — такие документы все еще будут иметь свою силу.

"То же касается и паспорта-книжечки, если срок вклеивания фото в 25 и 45 лет настал в период военного положения. Кроме того, документы будут действовать во время действия военного положения и еще 30 дней после обнародования указа о его отмене", — говорится в сообщении.

Отметим, украинцы не должны обязательно заменять паспорт-книжечку на ID-карту. Получить ID-карту можно по желанию или когда необходима замена паспорта.

Добавим, на выплаты от международных организаций имеют право внутренне перемещенных лиц, информация о которых находится в единой информационной базе данных внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих/находящихся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

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