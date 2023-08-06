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Надя Дорофеева отреагировала на трек Дантеса "Чуєш", где он якобы обозвал ее "мышью"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Надя Дорофеева отреагировала на трек Дантеса "Чуєш", где он якобы обозвал ее "мышью"

Владимир Дантес, Надя Дорофеева

Исполнительница призналась, как отреагировала на песню ее бывшего мужа.

Вокруг новой песни певца Владимира Дантеса "Чуєш", которую он выпустил еще в середине июня, до сих пор не утихают разговоры.

В частности, многие пользователи убеждены, что трек артист посвятил именно своей бывшей жене певице Наде Дорофеевой, а особенно строчки: "зараз ти як миш". Исполнитель призналась, что полностью песни Владимира не слушала. Однако она прослушала две важные части, которые ей прислали друзья со словами "Надя, здесь о тебе песня вышла".

"Песню Вовы я полностью не слушала, я слушала две важные части этой песни. О "мыше", конечно. Мне просто друзья скинули. Говорит: "Надя, здесь о тебе песня вышла". Прикольно", — прокомментировала Надя в эфире "Нашего радио".

Впрочем, ведущий Андрей Черновол добавил, что Владимир Дантес раньше говорил, что никогда бы не позволил себе что-то плохое сказать о бывшей избранницуе так что в песне он не обзывал Надю "мышей". Тем временем Дорофеева подчеркнула, что так он сказал.

"Конечно… Так он сказал…", — отметила Надя.

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Дата публикации
Просмотры
1273
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