Надя Дорофеева отреагировала на трек Дантеса "Чуєш", где он якобы обозвал ее "мышью"

Вокруг новой песни певца Владимира Дантеса "Чуєш", которую он выпустил еще в середине июня, до сих пор не утихают разговоры.

В частности, многие пользователи убеждены, что трек артист посвятил именно своей бывшей жене певице Наде Дорофеевой, а особенно строчки: "зараз ти як миш". Исполнитель призналась, что полностью песни Владимира не слушала. Однако она прослушала две важные части, которые ей прислали друзья со словами "Надя, здесь о тебе песня вышла".

"Песню Вовы я полностью не слушала, я слушала две важные части этой песни. О "мыше", конечно. Мне просто друзья скинули. Говорит: "Надя, здесь о тебе песня вышла". Прикольно", — прокомментировала Надя в эфире "Нашего радио".

Впрочем, ведущий Андрей Черновол добавил, что Владимир Дантес раньше говорил, что никогда бы не позволил себе что-то плохое сказать о бывшей избранницуе так что в песне он не обзывал Надю "мышей". Тем временем Дорофеева подчеркнула, что так он сказал.

"Конечно… Так он сказал…", — отметила Надя.

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