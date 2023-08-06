"Клон" Олега Винника выпустил новый клип на песню в стиле певца

"Клон" певца Олега Винника, загадочный артист под псевдонимом DISCOMAN выпустил новую композицию под названием "Весільна".

Вместе с песней состоялась премьера клипа на нее. Как и в предыдущих видео, исполнитель на протяжении всей видеоработы обращен к зрителю спиной. И так же, как в предыдущих клипах, он предстает в том же образе, в котором выступал Олег Винник.

DISCOMAN

DISCOMAN предстает в черной кожаной куртке с блестящим рисунком, кожаных брюках, туфлях и черных очках. Своего лица исполнитель еще ни разу не показал, однако в этом видео несколько засветил лицо. И, у него так же, как у Винника, есть щетина.

Как известно, впервые DISCOMAN дал о себе знать после того, как его дебютный трек "Гендер" появился на официальной странице Олега Винника в Instagram. Ранее Виник рассказывал, что его экс-продюсер Александр Горбенко забрал у него доступ ко всем соцсетям артиста. Так что фаны предположили, что бывший продюсер звезды теперь пытается вывести его "клон" в украинский шоу-бизнес.

Читайте также: