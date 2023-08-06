В Москве заявили об атаке беспилотника: что известно

Власти говорят, что все обошлось.

Сегодня, 6 августа, беспилотник якобы пытался атаковать Московскую область

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на данные Минобороны РФ.

"Минобороны РФ сообщило, что сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку дроном по объектам на территории Московской области. БПЛА уничтожена средствами ПВО на территории Подольского района. В результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — написал он.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, несколько беспилотников атаковали башни "Москва-Сити" в столице РФ, где расположены офисы российских министерств.

Первый БпЛА атаковал 10-й этаж второй башни IQ-квартала "Москва-Сити", где расположен офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 3:20. Второй удар беспилотника в 4:10 пришелся на нижний этаж другого здания в пределах комплекса "Москва-Сити".

В результате инцидента охранник, находившийся на объекте, получил травмы. Здание также пострадало, на первых шести этажах повреждены стекла.

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